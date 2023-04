ABANO TERME (PADOVA) - Il ponte del Primo maggio si avvia a registrare ottimi risultati, in termini di presenze, negli alberghi di Abano e Montegrotto. Sebbene con un leggero calo, i numeri sono in linea con quelli delle festività di Pasqua e del 25 aprile. Le rilevazioni d i Federalberghi Terme Euganee parlano già infatti di quasi 60mila presenze confermate nell’arco delle quatto giornate da venerdì al primo giorno di maggio, per una media quindi di 15mila al giorno. E con un livello di riempimento delle camere di oltre il 90 % . Anche se gli albergatori continuano a sperare in un incremento. A pesare potrebbe essere però l’incerto quadro meteo.

Le previsioni, fino a pochi giorni fa, annunciavano infatti per domani bel tempo stabile. La giornata di lunedì però ora si preannuncia all’insegna della pioggia. Questo probabilmente influirà alla fine sul flusso di prenotazioni dell’ultimo minuto. Ma non in misura tale da impensierire, assicurano gli operatori del settore.



L’ANDAMENTO

Come detto, dati comunque in linea con quelli delle ultime ricorrenze, quando fra Pasqua e festa della Liberazione si sono contate in totale 120mila presenze, per un fatturato stimato in 10 milioni di euro. Un risultato lusinghiero ottenuto nonostante un aumento medio pari al 10 % dei prezzi delle camere. Incremento che comunque non ha spaventato i turisti, desiderosi di trascorrere qualche giorno di vacanza senza pensare troppo al portafoglio.

«Maggio si presenta come un ottimo mese per il bacino euganeo – sottolinea il presidente della Federalberghi locale Walter Poli, titolare dell’hotel Tritone di Abano – . Questo per noi è il periodo più importante. Nel complesso i dati del primo quadrimestre 2023 si attestano sui livelli del 2019». Che resterà ancora per parecchio tempo l’anno di riferimento delle prossime stagioni turistiche, in quanto l’ultimo prima dello scoppio della pandemia che ha bloccato l’intero comparto. Un periodo di pesantissima crisi che comunque è oramai dietro le spalle.

Ad augurarsi un rapido miglioramento del tempo, anche il direttore dell’ente di categoria Marco Gottardo: «Qualche giorno fa era prevista una temperatura media di 24 gradi. Se si alzerà, i clienti potranno trascorrere molto più tempo negli spazi aperti di piscine e giardini e anche le iniziative di animazione degli hotel saranno orientate principalmente all’esterno». «Possiamo comunque dirci soddisfatti – continua Poli – , anche se auspichiamo più continuità di afflusso di clientela negli altri giorni della settimana. La speranza comunque è che la tendenza positiva continui anche nei periodi successivi». Dopo i due ponti di Pasqua e della Liberazione, infatti, gli stabilimenti alberghieri registrarono una secca diminuzione della clientela. A dimostrazione del fatto che continua a segnare il passo in modo consistente la presenza dei cosiddetti “curandi”, vale a dire gli ospiti che scelgono Abano e Montegrotto per i cicli a base di fango e acqua termale, che necessitano di almeno due settimane di soggiorno per essere realmente efficaci. Una problematica che da anni affligge il territorio termale che, tradizionalmente, ha nel turismo sanitario uno dei suoi punti di forza.