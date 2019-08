Fucilate alla figlia, la sorella della vittima:«Papà deve restare in carcere»

di Marco Aldighieri/Marina Lucchin

PADOVA «Papà deve rimanere chiuso in carcere». La sorella di Chalani Naththandige Fernando, la 26enne cingalese a cui il padre ha sparato nel cortile dell’abitazione di Teolo dove la giovane lavorava come badante, non giustifica in alcun modo il genitore per quanto ha fatto.LA CASALa famiglia, dopo essere stata sfrattata dalla casetta che il 46enne Mervin Maxi Thushara Naththandige Fernando aveva acquistato in via Fornasari (pare non pagasse il mutuo da cinque anni), ora vive in un condominio che fa angolo tra via Piaggi e via Cardinale Callegari.