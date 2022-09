Fiori d'arancio! Il sindaco di Teolo sposa la sua Donatella

TEOLO - (L.P.) La fede al dito, dopo la fascia tricolore. Archiviato il successo elettorale del giugno scorso, che l'ha portato alla conquista della prima carica cittadina, sarà ancora festa per il primo cittadino, Valentino Turetta, che convolerà domani a nozze con Donatella Favaro. La cerimonia verrà celebrata alle 15.30 nella chiesa di San Martino a Luvigliano. Il sindaco e la sua promessa si erano conosciuti anni fa ad una festa di amici. Donatella, che lavora come infermiera professionale alle dipendenze dell'Ulss 6 di Padova, è originaria di Candiana ed ha accompagnato Valentino Turetta nel cammino degli incarichi amministrativi che l'ha visto diventare prima assessore al Bilancio e successivamente primo cittadino. Il matrimonio rappresenta insomma la classica ciliegina sulla torta per Valentino Turetta in un anno per lui indimenticabile. Dopo aver ufficializzato nelle vesti di amministratore, l'unione di diverse coppie di conoscenti ed amici, toccherà dunque al sindaco vestire i panni emozionati dello sposo e pronunciare il fatidico si. Ad attorniare gli sposi nella festa, organizzata dopo il rito religioso nella vicina Villa dei Vescovi, ci saranno, fra gli altri, i colleghi della giunta comunale. «Festeggeremo insieme Valentino e Donatella ha detto l'assessore Matteo Turetta ma concederemo al sindaco solo il tempo necessario ad un breve viaggio di nozze. Al ritorno dovrà lavorare sodo con noi per l'allestimento della Fiera di Bresseo che ritorna alla ribalta dopo due anni di stop».