© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEOLO - Ieri sera, verso le ore 21, i Carabinieri della Compagnia di Abano Terme sono intervenuti a(Padova), dove risiede una famiglia alle cui dipendenze lavora, che svolge l’attività diPoco prima il padre di quest’ultima, 46 enne, anche lui proveniente dallo Sri Lanka l’aveva raggiunta in casa e le aveva, almeno due colpi, con uncalibro 9, colpendola al volto e ad un braccio. Subito dopo aveva rivolto l’arma verso se stesso e aveva fatto fuoco, ferendosi al volto. Non essendo riuscito nell’intento di farla finita, si era procurato une aveva tentato diad una trave della tettoia dell’abitazione.Il pronto intervento dei militari accorsi ha consentito di recidere il laccio e adagiarlo a terra in attesa dei soccorsi che, dopo avere stabilizzato i due congiunti, li hanno trasportati all’ospedale di Padova, dove sono ricoverati in gravi condizioni.Non si conosce ancora esattamente quale possa essere stato il movente che ha spinto l’uomo a compiere il gesto violento nei confronti della figlia. L’uomo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica di Padova, è statoed è piantonato in ospedale dai Carabinieri.