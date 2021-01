TEOLO (PADOVA) - Stanotte si è sviluppato un incendio in un laboratorio falegnameria di Teolo treponti. Leggermente ferito il proprietario che tentava di spegnere le fiamme. Qualche ustione sulle braccia. Cc e vvf sul posto per capire le cause. Distrutto il laboratorio, circa 100mila euro di danni.

