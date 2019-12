Botto di fine anno in Comune: si dimettono in tre

TEOLO - Un semplice avvicendamento, peraltro preannunciato al momento del giro di boa del proprio mandato amministrativo, secondo il sindaco. Una sorta di mal di pancia (se non qualcosa di più fastidioso) all'interno della compagine di governo, secondo le opposizioni.



A prescindere dalle opposte opinioni, le dimissioni del presidente del consiglio comunale e di due assessori dell'esecutivo guidato dal sindaco Moreno Valdisolo polarizzano la scena politica del Comune collinare, rinviando alla seduta in calendario venerdì prossimo ogni possibile retroscena sui ribaltoni all'interno delle cariche istituzionali.



I DUE TURETTA E COCCHIO

A lasciare il proprio posto alla guida dell'assemblea cittadina è allora Valentino Turetta, che lascia la carica di presidente dopo nemmeno un anno dall'istituzione. Con ogni probabilità l'ex presidente andrà ad occupare la poltrona di assessore a bilancio, turismo, attività produttive e sicurezza finora occupata da Matteo Turetta, che proprio l'altro ieri ha rassegnato le dimissioni dall'esecutivo. Dalla sala della giunta esce anche Silvia Cocchio, assessore alle politiche sociali.



I pronostici per la sua sostituzione, necessariamente condizionati al rispetto delle quote rosa, fanno riferimento alla consigliera Lorella Segantin.



Le dimissioni del presidente Valentino Turetta sono state rese note dopo l'assemblea dei capigruppo di ieri. Il sindaco Moreno Valdisolo le ha commentate in modo serafico: «Teniamo fede ha detto all'impegno assunto al momento del nostro insediamento, quando abbiamo promesso una rotazione dei nomi e delle cariche a metà mandato. Nessuno è attaccato alle poltrone. Ma il gioco di squadra finalizzato alla formazione di un team politico capace di maturare esperienza e capacità in vista delle elezioni del 2022 resta per noi l'obiettivo che consentirà di formare una compagine preparata».



I dimissionari ai quali è stato imposto l'obbligo della rotazione mostrano di accettare, più o meno serenamente, il ritorno in panchina. «Fare l'assessore ha sottolineato Matteo Turetta significa porsi a servizio della proprio comunità. E' un compito che penso di aver assolto senza ombre e con piene capacità».



I DUBBI DELL'OPPOSIZIONE

Meno convinta che la girandola di sostituzioni richiesta dal sindaco Valdisolo faccia davvero parte di una strategia già disegnata, è ovviamente l'opposizione. Che aspetta la seduta di venerdì prossimo per ottenere ulteriori spiegazioni sul rimpasto delle cariche.



«Ci ha sorpreso ha detto il capogruppo di Teolo Civico 34, Riccardo Beghin che ci siano state annunciate in sede di commissione capigruppo solo le dimissioni del presidente Valentino Turetta, che si è guardato bene dal commentarle. Del congedo degli altri due assessori dall'esecutivo non sapevamo invece nulla. Uno strano modo davvero per mettere in atto un piano già predisposto. Del quale ci piacerebbe sapere chi è, alla fine, il vero regista e quali ne siano i presupposti».

Lucio Piva © RIPRODUZIONE RISERVATA