Malore mentre corre in bicicletta con gli amici: stroncato dal caldo

TEOLO - Un ciclista è morto verso le 11 mente in sella alla sua bici percorreva insieme ad un gruppo di amici via Euganea a Bresseo di Teolo. L'uomo, Giuseppe Bettella, 72 anni, di Padova, è stato colto da malore e si è accasciato al bordo della strada. Soccorso da 118 e trasportato presso la Casa di cura Abano Terme in gravi condizioni è morto poco dopo.



Non si esclude che lo sforzo fisico unito al gran caldo, circa 33 gradi, abbiano provocato nell'uomo uno scompenso cardiocircolatorio tale da innescare il rallentamento del battito cardiaco.

