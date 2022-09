Capriolo resta incastrato fra le sbarre del cancello di una villa: salvato dai vigili del fuoco Foto

TEOLO (PADOVA) - Capriolo incastrato fra le sbarre di un cancello: il salvataggio. Poco prima dell’alba, di giovedì 15 settembre, i vigili del fuoco sono interventi in via Via Circuito Montebello a Teolo per liberare un capriolo, rimasto incastrato nelle sbarre di una antica villa. I pompieri arrivai da Abano, hanno lavorato per allargare le sbarre e liberare il capriolo non senza difficoltà, in quanto l’animale era agitato per essersi ferito nel tentativo di liberarsi. L’animale una volta liberato è stato consegnato al personale del servizio veterinario ULS di Selvazzano per le cure.