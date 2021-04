«Aiuto, correte, mio marito vuole uccidersi», carabinieri sul posto ma a "salvarlo" è il suo medico

ABANO - Grande apprensione nel pomeriggio di oggi - 27 aprile - ad Abano Terme dove sono intervenuti in forza carabinieri, vigili del fuoco e Suem bloccando le vie limitrofe per un uomo che minacciava il suicidio: ha dato in escandescenze improvvisamente in casa senza un motivo apparente, la moglie e un altro parente hanno provato a calmarlo, ma urlava e minacciava, quindi si è chiuso in bagno.

I parenti hanno così chiamato i carabinieri che hanno allestito un cordone attorno alla casa ma non sono riusciti a convincerlo ad uscire, così è arrivato sul posto il suo medico e alla fine l'ha convinto.

E' uscito abbastanza tranquillo e si è scoperto che si era portato in bagno un coltello.

