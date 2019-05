Scrive l'addio alle ex sul ponte e tenta di lanciarsi nel vuoto: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA Poco dopo l’una di questa notte, una gazzella del Radiomobile d Padova, allertata da un passante, è intervenuta in città, sul cavalcavia di, dove un uomo aveva oltrepassato la paratia di sicurezza del ponte ed era pronto a lanciarsi nel vuoto.Il giovane straniero prima aveva riempito di scritte, con una bomboletta spray, il suo addio alla donna che lo aveva da poco lasciato facendolo cadere in un forte stato di depressione.I militari hanno subito intavolato dialogo con il giovane, un 29enne di nazionalità serba, domiciliato a Padova, tentando di stabilire con lui una relazione finalizzata a conquistarne la fiducia e quindi accorciare le distanze per poterlo spostare da quella posizione pericolosa. Poco dopo lo straniero consentiva ai carabinieri di avvicinarsi, circostanza in cui gli stessi riuscivano ad afferrarlo per un braccio e a metterlo in sicurezza sul marciapiede, in attesa dell’arrivo dei sanitari che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Padova per il trattamento del caso.