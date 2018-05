«Bevevo, non merito quel fegato». Ragazzo di 26 anni tenta il suicidio

di Gabriele Pipia

PADOVA - Quelavrebbe dovuto servirgli per tagliare la frutta, ma lui l'ha impugnato minacciando di farla finita. «Io: chi mi ha aiutato invece lo meritava». È stato questo il pensiero ribadito più volte ai medici che l'hanno curato e ai poliziotti corsi nella sua stanza. Protagonistache ieri mattinamentre era ricoverato al reparto epatobiliare dell'ospedale di Padova. Era lì da giorni perché gli specialisti padovani gli avevano trapiantato un fegato donato da un altro uomo. Il suo fegato, infatti, era stato. Il 26enne era une la sua dipendenza lo stava portando alla rovina. Era arrivato in ospedale in condizioni molto gravi e quel nuovo fegato gli ha di fatto salvato la vita., mentre io stesso me lo sono distrutto a causa dei miei eccessi». Questo il pensiero, detto e ribadito più volte, tenendo saldo il coltello. Il giovane straniero voleva uccidersi per un senso di colpa, quindi...