Maxi controlli: catturato tunisino irregolare accusato di tentato omicidio

Controlli straordinari della Polizia di Padova in città 4 arrestati e 8 denunciati. Catturato il responsabile del tentato omicidio dello scorso 6 novembre in via San Carlo a Padova.Dopo l’attività di prevenzione attuata lo scorso martedì, nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Padova ha ripetuto un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, esteso nei diversi quartieri della città e in particolare all’ Arcella e in zona Stazione, dove era in corso la manifestazione sportiva CORRIXPADOVA. Il servizio, iniziato intorno alle 19 e protrattosi quasi fino all’alba, è stato svolto da un team composto da pattuglie della Sezione Volanti e del Nucleo Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Ferroviaria, coadiuvato da unità di supporto del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto, da contingenti di rinforzo del II Reparto Mobile e da pattuglie della Polizia Locale.L’attività si è conclusa con 4 persone arrestate (tre stranieri e un italiano), 8 denunciate in stato di libertà (per reati inerenti la normativa sugli stranieri e le sostanze stupefacenti), 185 le persone identificate, 130 grammi di Majuana sequestrati, 64 veicoli controllati , 4 negozi multietnici controllati. Tra gli identificati, 11 stranieri sono stati accompagnati in Questura per ulteriori approfondimenti e di questi 3 stranieri tunisini sono stati colpiti da decreti di espulsione, uno di loro con trattenimento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari per il successivo allontanamento dall’Italia.Nel corso dei serrati controlli è stato catturatoidentificato dalla Squadra Mobile come il responsabile che la sera dello scorso 6 novembre avevain via San Carlo unriducendolo in fin di vita. Durante il servizio di prevenzione in zona Arcella, gli investigatori della Squadra Mobile hanno avvistato Jmai Montassar, fermo nei pressi del, in compagnia di altri tre stranieri tunisini. Il gruppo è stato immediatamente bloccato con l’ausilio del dispositivo di Polizia in atto e tutti e quattro sono stati accompagnati in Questura dove sono stati segnalati sottoposti a fotosegnalamento. Jmai,sul territorio nazionale, è stato tratto inper tentato omicidio in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Padova dott.ssa Mariella Fino a conclusione dell’immediata attività di indagine avviata dalla Squadra Mobile di Padova finalizzata appunto all’identificazione dell’autore del grave episodio di sangue avvenuto lo scorso 6 novembre.sul territorio nazionale e conper reati inerenti le sostanze stupefacenti, sono stati colpiti dae uno di loro nella giornata odierna sarà accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari per il successivo allontanamento dall’Italia.Arrestati anche Ibrahimi Mohamed, nato a Tunisi (Tunisia) il 30.8.1982, in Italia s.f.d., in quanto destinatario di una cattura dovendo espiare la pena di mesi 11 e giorni 28 di reclusione, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione e OJEMHEN Lucky, nato il 23.2.1993 in Nigeria, in Italia s.f.d., destinatario di una cattura, dovendo scontare la pena di mesi 6 di reclusione per violenza e resistenza a P.U.Tratto in arresto infine per danneggiamento, violenza e lesioni a P.U.,. L’uomo, che si era recato in Stazione per andare a Mestre, aveva avuto un vivace diverbio con l’addetto al desk della biglietteria della stazione, contestando il prezzo del titolo di viaggio. Se l’era poi presa con un assistente clienti, intervenuto in soccorso del collega, colpendolo al volto e procurandogli una prognosi di 5 giorni. Immediatamente bloccato dagli agente della Polfer, l’uomo è stato arrestato.