Lite per le cassette della posta: 17enne accoltella un 44enne La vittima inseguita nel parcheggio

LA VITTIMA ACCOVACCIATA TRA LE AUTO

La pattuglia delle Volanti è intervenuta sul posto a seguito di numerose chiamate giunte sulla linea del 113 da parte di cittadini che segnalavano l'uomo ferito che cercava scampo tra le macchine di un parcheggio condominiale, inseguito dal minorenne armato di coltello. Due agenti hanno bloccato e disarmato il ragazzo e gli altri hanno soccorso il ferito, accovacciato dietro una macchina in attesa dell'arrivo del 118. La vittima è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza. L'aggressore è stato condotto al carcere minorile di Treviso, dove resterà in attesa del processo.

PADOVA - Ragazzo diarrestato per: il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 9'30 nel quartiere, a Padova. Protagonista un giovane italiano con precedenti per droga che ha accoltellato un padovano di 44 anni. Tutto è iniziato per unasu alcuni atti di vandalismo in un condominio, la situazione è però degenerata e la vittima è stata colpita con due fendenti.L'uomo era andato a trovare un'amica, quando ha notato che nella palazzina le cassette della posta erano state divelte. Ha informato l'amica, che vive nel condominio, e i sospetti si sono subito diretti nei confronti del minorenne, già protagonista in passato di altri vandalismi. I due sono andati a suonare il campanello di casa del 17enne e ne è nato un diverbio con il ragazzo.La lite si è poi tramutata in rissa, con alcuni spintoni, ed è stato a quel punto che il giovane ha tirato fuori dalla tasca un coltello facendo partire un fendente diretto alla gola dell'uomo. La vittima è però riuscita a parare il colpo, rimediando una profonda ferita alla mano. A quel punto il 44enne ha tentato di scappare ma il ragazzo lo ha inseguito colpendolo ancora, stavolta al braccio.