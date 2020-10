Impresa della Alvisi (Tc Padova): il doppio jr del Roland Garros è azzurro 21 anni dopo la vittoria di Vinci-Pennetta

PARIGI - Grande impresa della giovane campionessa del Tc Padova, la 17enne Eleonora Alvisi, a Parigi: in coppia con la coetanea Lisa Pigato ha vinto il titolo juniores del Roland Garros battendo in finale 7-4 6-4 le quotate russe Bondarenko e Shnaider. Una coppia azzurra torna a trionfare nel prestigioso torneo francese in doppio a ben 21 anni di distanza dall'impresa di due atlete che hanno poi fatto la storia del nostro tennis: Roberta Vinci e Flavia Pennetta

Chi la allena

Eleonora Alvisi è di Barletta, ma si allena da tempo al Tc Padova seguita dal maestro Vazquez Sebastian, dallo psicologo dello sport Gianni Bonas (di Spinea ed ex maestro di tennis) e dal preparatore atletico Fabio Benvenuto.

La compagna Lisa Pigato è bergamasca e si allena con la Canottieri Casale Monferrato: nei quarti la coppia azzurra aveva battuto le favorite francesi Droguet -Janicijevic in un match tiratissimo.

