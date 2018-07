Violento temporale: scantinati allagati, alberi e piloni abbattuti

Un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto questo pomeriggio su Padova, provocando allagamenti, l'abbattimento di alberi e cartelli stradali, e creando scompiglio tra le bancarelle del mercato delle piazze, nel centro storico. Il cielo si è fatto plumbeo in pochi minuti, poi sulla città si è scatenata una bufera di acqua e vento.



Molte le chiamate ai vigili del fuoco, ma per il momento non si segnalano situazioni di particolare gravità.

PADOVA -Dopo la furia che si è abbattuta ieri sulla città e su molti paesi del Padovano, oggi si replica.Allagato anche il sottopasso della stazione dei treni e ci sono alberi che sono caduti in mezzo alla carreggiata a causa delle raffiche.C'è ora la conta dei d: dalsi è staccato un vetro ed è precipitato sulla strada che è stata transennata. Fortunatamente al momento non passava nessuno. E' finita sott'acqua anche lache si trova nel centro cittadino vicino all'università