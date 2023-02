Ponte San Nicolò. Telecamere nascoste nel centro massaggi, la titolare "spiona" è stata denunciata

PONTE SAN NICOLÒ - Aveva installato le telecamere all'interno del suo centro massaggi. Per questo e per altre violazioni la titolare cinese, una 40enne residente a Torino, è stata denunciata.

Nella serata di ieri, 23 febbraio, i carabinieri di Ponte San Nicolò, del nucleo ispettorato del lavoro e del nucleo antisofisticazione, hanno effettuato un controllo in due centri massaggi. Nel primo i militari hanno subito notato un impianto di videosorveglianza ma la titolare non aveva alcuna autorizzazione. Inoltre, c'era una cassetta del pronto soccorso con farmaci scaduti, mancava il documento di valutazione rischi per l'impresa e aveva alle sue dipendenze una collaboratrice cinese in nero (e irregolare). Oltre alla denuncia, la donna ha preso due multe, una da 7 mila euro e un'altra da 13.640 euro: l'attività è stata temporaneamente chiusa.

Nel secondo centro massaggi i carabinieri hanno denunciato un 41enne cinese residente a Trebaseleghe, responsabile legale. All'interno del centro lavorava una signora cinese in nero e senza documenti: anche per lui multa da 7 mila euro. Le due donne irregolari sul territorio nazionale sono state invitate in questura per regolarizzare la loro posizione.