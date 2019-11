Vaia, il grido della Terra in scena con "Da qui alla Luna"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un teatro che parla dell'oggi, della tempesta Vaia che ha sconvolto nell'ottobre 2018 tutte le Alpi Orientali e del cambiamento climatico globale. «Un teatro civile, che entra dentro la vita del territorio e sollecita una sensibilità in tutta Italia», lo definisce il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto. È Da qui alla Luna, lo spettacolo al debutto in prima nazionale che da domani a domenica andrà in scena al Verdi per l'apertura ufficiale della stagione di prosa. LA...