PADOVA - Movimentazioni di denaro in entrata e uscita dai conti correnti della onlus e della sua presidente, donazioni, spese e passaggi di denaro. È sui flussi economici che si sta concentrando l’inchiesta che vede Chiara Girello Azzena, vertice di Team for Children, accusata di appropriazione indebita per aver utilizzato per scopi personali circa 50mila euro dell’associazione destinati a progetti benefici.



LE CONTESTAZIONI

Spese personali per alimentari, compere online, abbigliamento, candele, prodotti di bellezza, purificatori d’aria tutti acquistati attraverso rimborsi spese fittizi da 1.500 euro al mese. Ma anche una polizza infortuni, somme destinate a parenti e conoscenti senza apparente motivo, migliaia di euro in contanti recuperati vendendo gadget senza emettere fattura. Pure un viaggio effettuato usando un buono aereo destinato ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica. Sono moltissime le voci di spesa contestate alla presidente della onlus Team for Children nell’esposto presentato l’anno scorso alla guardia di finanza da uno dei soci. Esposto che è poi finito in Procura, sul tavolo del pubblico ministero Sergio Dini che sulla base di quei dati e dei primi riscontri delle Fiamme gialle ha aperto un’inchiesta nei confronti della 64enne.

Tutto è cominciato con un dettagliato documento inviato nel 2021 alla guardia di finanza padovana. Documento (a cui ne è poi seguito un secondo) in cui vengono messe nero su bianco accuse precise circa la gestione dei denari raccolti dalla nota onlus, che negli anni ha realizzato molti e importanti progetti soprattutto per i giovanissimi pazienti dell’Oncoematologia pediatrica, bimbi e ragazzi malati di cancro e leucemia. L’esposto è stato formalizzato in un periodo preciso, a ridosso degli stravolgimenti interni a Team for Children e del rinnovo del direttivo nel giugno 2021, che ha portato alla rielezione di Girello nel ruolo di presidente ma anche alla dimissione di massa degli altri componenti. Insomma, i malumori interni – pare proprio legati alla gestione economica – rimasti inizialmente latenti sono deflagrati portando uno dei membri a denunciare.

Una tesi sposata dalla stessa Girello Azzena (difesa dall’avvocato Paola Rubini): «So perfettamente chi ha presentato l’esposto. Qualcuno non mi vuole bene e ha deciso di tirare fuori queste menzogne» ha dichiarato rigettando le accuse, come aveva fatto anche davanti al pm in sede di interrogatorio.



GLI ACCERTAMENTI

Acclarata la matrice delle accuse, resta il fatto che viste le onerose cifre transitate dai conti della onlus nei suoi tredici anni di vita ora la Procura vuole vedere chiaro su ogni dettaglio. Per questo sono in corso accurati controlli proprio sui movimenti di denaro di Team for Children e della sua presidente. Secondo le accuse mosse nell’esposto infatti buona parte delle spese ingiustificate sarebbe stata effettuata con la carta di credito della onlus e trattenendo i contanti ricavati dalla vendita di gadget e panettoni durante gli eventi benefici.

Oltre a queste cifre ipoteticamente fatte sparire da Girello, la magistratura lavora anche per chiarire se vi siano somme cedute dai conti dell’associazione a terze persone vicine alla 64enne. Tra queste dei bonifici periodici verso una cognata, derubricati come “sostentamento familiare”. A questo proposito l’indagata avrebbe dichiarato al pubblico ministero che quei soldi erano serviti come rimborso alla parente che aveva confezionato alcune bomboniere per l’associazione.

A Team for Children sono però anche arrivati dei fondi da Girello Azzena. Fondi non indifferenti, sotto forma di donazioni. Dal 20 dicembre 2019 all’11 maggio 2021 se ne contano venti, tra i 60 e i 4.972 euro, per un totale di 18.300 euro (cifre pubblicate sul sito web di Team for Children, mentre dopo quella data le norme sulla privacy impediscono di pubblicare i nomi dei donatori, ndr). Formalmente si tratta di libere donazioni di un privato cittadino, ma anche su queste movimentazioni e sul motivo che ha portato Girello a effettuare i versamenti sono in corso ulteriori accertamenti.