Padova. Sospesa la tariffa fissa sulle tratte interessate dai cantieri, scatterà il tassametro: ecco quali sono

PADOVA - Stop alle tariffe fisse nelle zone interessate dai cantieri. Come richiesto dalle cooperative che gestiscono il servizio taxi, l'amministrazione comunale ha sospeso l'applicazione di alcune tariffe fisse, quelle che ruotano attorno all'area di via Gozzi.

Le tratte dove saranno sospese le tariffe fisse (e quindi girerà il tassametro) sono: Stazione FS/Ospedale Civile e Ospedale Civile/Stazione FS, Stazione FS/Ospedale S.

Antonio e Ospedale S. Antonio/Stazione FS, Autocorriere/Ospedale Civile e Ospedale Civile/Autocorriere, Autocorriere/Ospedale S. Antonio e Ospedale S. Antonio/Autocorriere e Stazione FS/San Gaetano e San Gaetano/Stazione FS.

«È stato naturale arrivare a questa determinazione, preso atto della situazione - ha detto l'assessore al Commercio, Antonio Bressa - Con questa delibera di Giunta infatti abbiamo deciso di sospendere la tariffazione fissa laddove le chiusure stradali modificano sensibilmente la tratta e di conseguenza i tempi di percorrenza. Abbiamo assicurato ai taxisti che questo metodo sarà applicato anche in futuro in tutti i casi simili: quando ci saranno delle chiusure significative su strade che rientrano nelle tratte a tariffa fissa, ci sarà una sospensione di tale tariffa e si applicheranno le normali tariffe a tassametro. L’obiettivo è quello di continuare ad erogare un servizio di mobilità ai cittadini, ma allo stesso tempo concordare tariffe eque rispetto alla situazione. E un’azione che rientra nel generale piano che con la Giunta stiamo mettendo in campo per facilitare e soddisfare le esigenze di tutte le categorie nei prossimi anni, mentre la nostra città subirà una profonda quanto importante trasformazione».