PADOVA - Protesta ieri mattina, 8 luglio, delle 5 centraliniste della cooperativa radio taxi cittadina licenziate senza preavviso il 30 giugno scorso. Le donne, sostenute dalla Cgil, hanno manifestato dapprima in piazzale Stazione dove hanno distribuito ai cittadini dei volantini nei quali spiegavano la loro situazione e poi si sono dirette di fronte a Palazzo Moroni dove la manifestazione è proseguita prima di un incontro con il sindaco. «Ci siamo sentite trattate come l'ultima ruota del carro, io lavoro per la cooperativa da 32 anni, con le colleghe eravamo in quel posto da prima dell'insediamento del CdA - racconta Laura Ravazzolo senza nascondere l'amarezza - Il contratto era a scadenza quindi sono iniziati gli incontri con i vertici della coop che poi si sono interrotti senza spiegazioni. Il 30 giugno ci è stata recapitata la raccomandata che annunciava il licenziamento immediato tanto che io, ad esempio, che avevo il turno il pomeriggio del 30, non ho svolto nemmeno quello. Nella raccomandata non c'erano spiegazioni si diceva solo motivi oggettivi».

« Licenziate ingiustamente »

La donna spiega che il loro lavoro, 6 ore giornaliere per uno stipendio di circa 1.400 euro al mese che aumentava con i turni serali e festivi, si è sempre svolto coprendo le 24 ore e lavorando anche durante le festività. «Eravamo in sei ma una collega ha trovato un altro lavoro e si è dimessa poco prima del licenziamento anche a causa del clima che si è instaurato sul posto di lavoro - continua Ravazzolo - Nonostante le reiterate richieste non ci è mai stata fornita alcuna spiegazione, l'unico tema degli incontri era la richiesta della cooperativa di dichiarare di quanto eravamo disposte ad abbassarci lo stipendio. Abbiamo fatto il possibile nel corso della pandemia quando il lavoro non c'era ma ora è ripreso eppure ci hanno licenziato».

Ad accompagnare le lavoratrici durante la manifestazione c'era Katia Basso della Filt Cgil. «All'incontro con il sindaco avrebbe dovuto esserci anche la coop ma proprio stamattina (ieri, ndr) hanno comunicato che il loro avvocato, guarda la fatalità, è positivo al Covid. Si poteva quindi optare per la video conferenza e invece tutto è stato rinviato - commenta Basso - Siamo in trattativa da circa 6 mesi con la coop taxi che richiedeva esclusivamente alle centraliniste di abbassarsi lo stipendio ed è rimasta sorda alle nostre proposte. C'è stato un incontro in precedenza alla presenza del sindaco: ricordo che le licenze taxi le rilascia il Comune, che ha invitato al dialogo. Invece è arrivato il licenziamento senza preavviso. Il lavoro fin qui svolto dalle lavoratrici è stato trasferito al centralino taxi di Mestre con il quale Padova ha sempre collaborato. Noi puntiamo al reintegro delle centraliniste». Nel corso dell'incontro di ieri mattina, Sergio Giordani ha ascoltato nel dettaglio le ragioni delle lavoratrici. «Abbiamo illustrato la delicata situazione - conclude la sindacalista - Ha affermato che ritiene utile un ulteriore incontro fra le parti non appena l'avvocato della coop taxi sarà disponibile, probabilmente tra una decina di giorni. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Sarebbe utile secondo noi eliminare il corporativismo della categoria. Da parte nostra siamo pronti inoltre a coinvolgere nella vicenda anche la Regione».