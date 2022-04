PADOVA - É stata inaugurata il 6 aprile la mostra “50 anni di taxi a Padova” che durerà fino al 29 aprile nello spazio ex negozio Mc Kenzy di piazza delle Erbe. In occasione del 50. anniversario della Cooperativa Radiotaxi (nata nel 1972 per mettere a disposizione un numero di telefono unico che raccogliesse le richieste dei clienti per smistarle ai tassisti tramite ponte radio) è stato allestito un percorso espositivo di immagini e testimonianze che ripercorre la storia della realtà padovana, che da quando è nata ha subito avuto un forte impatto moltiplicando di continuo le corse.

GLI OGGETTI

Centocinquanta tra cartoline e foto d’epoca immortalano anche gli antenati dei taxi come le carrozze trainate da cavalli condotte dai “noesini”. Non mancano documenti d’archivio, i primi tassametri, le insegne taxi del tempo, un ex sidecar ad uso taxi e tanti modellini in scala. «La Cooperativa nel tempo ha acquisito una sede propria dove vengono organizzati servizi a favore dei tassisti – ha spiegato il presidente Massimo Pastore che ha tagliato il nastro con il sindaco Sergio Giordani - e dove si sono instaurati proficui rapporti di collaborazione e di confronto, costante, con le amministrazioni e le istituzioni locali quali Comune, Provincia, Regione e Camera di Commercio, con l’obiettivo di monitorare e migliorare il servizio per l’utenza. Con questa mostra vogliamo far conoscere un servizio che si è diffuso in breve tempo ottenendo sempre un grande successo fino ad oggi».

«Almeno 25mila padovani nell’arco di un anno prendono il taxi - ha commentato il vice presidente della cooperativa Alexander Stefan - riteniamo di avere ancora un costo concorrenziale e abbiamo dei clienti che non acquistano una propria auto preferendo muoversi solo con noi». Grazie alle nuove tecnologie oggi il taxi si può chiamare con AppTaxi sul telefonino; altro segno di rinnovamento è stato l’ingresso nell’attuale cda di RadioTaxi della prima donna, Maria Doff Sotta, nipote e figlia d’arte.

I COMPLIMENTI

«In queste foto oltre a vedere delle macchine splendide si vede la storia di Padova, la città che passa, dalla Stazione a Piazza del Santo - ha aggiunto il primo cittadino che ha apprezzato all’esterno le due vecchie Alfa Romeo Giulietta e 1900 usate come taxi - Ringrazio la Cooperativa Radiotaxi di aver promosso quest’iniziativa che introduce i visitatori al passato e al futuro dei taxi che garantiscono un servizio di trasporto ai cittadini consentendo a tutte le persone di muoversi autonomamente, in modo facile e accessibile e ora è anche un’opportunità per spostarsi in sicurezza e a prezzi dimezzati grazie all’intesa tra Comune e Cooperativa».

«Abbiamo collaborato con entusiasmo con la Cooperativa Radiotaxi per raccontare la storia del taxi che è anche la storia della città – ha dichiarato l’assessore al Commercio Antonio Bressa – questa mostra, che racchiude il corso degli eventi e lo sviluppo della qualità insieme, è un tuffo nel passato a sottolineare l’importanza di questo strumento di mobilità». Ingresso gratuito con offerta libera per L’isola che non c’è Onlus di Teolo che ospita dei bambini ucraini. Orari: da martedì a domenica dalle 15 alle 19, sabato anche dalle 10 alle 13; lunedì chiuso.

