Tav, i 25 milioni per l'alta velocità Vicenza-Padova inseriti nel Fondo complementare del Recovery

«I 25 milioni di euro per la realizzazione dell'Alta velocità tra Vicenza e Padova, inseriti nel Fondo complementare del Recovery, sono il risultato del governo del fare, un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie ad un lavoro di squadra tra la Città di Padova, le categorie economiche e le forze parlamentari. Sono sempre stato convinto che ci sono traguardi che vanno al di là dei colori politici e appartengono ai cittadini e ai territori. Dal punto di vista infrastrutturale, la partita della Tav è di fondamentale importanza per rendere il Veneto più competitivo. La locomotiva d'Italia ha bisogno dell'Alta velocità per tornare a correre». Così il senatore dell'Udc, Antonio De Poli.

«A Palazzo Madama, in questa legislatura, ho presentato diverse interrogazioni parlamentari al Governo, chiedendo che venisse ascoltata la voce del nostro territorio - ha aggiunto - Questo esecutivo, a differenza di quello precedente, ha accolto le nostre richieste perché ha capito che senza infrastrutture non può esserci una prospettiva di ripartenza. Adesso bisogna lavorare per poter inserire anche l'altra tratta dell'Alta velocità Padova-Bologna».