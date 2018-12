Rincaro della tassa sui rifiuti, ecco tutti gli aumenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Dai 12 euro all'anno per una famiglia di 3 persone ad oltre 1000 euro per un grande ipermercato. Il rincaro della tassa sui rifiuti fatto scattare dalla giunta Giordani è mediamente è del 5,7%.«L'aumento delle tariffe è legato al il venir meno di uno sconto, di cui Padova ha beneficiato fino all'anno scorso perché aveva pagato negli anni di crisi più di quanto era stato realmente prodotto in termini di rifiuti spiega l'assessore ai Tributi Antonio Bressa - Il nostro sistema di parametrazione delle tariffe fa sì che l'incremento per le famiglie sia sostanzialmente irrisorio, circa un euro a bolletta trimestrale pro-capite, e che per le utenze non domestiche gravi meno su bar e piccoli esercizi commerciali, i quali godono di una tariffa al minimo consentito».