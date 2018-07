Taser, i primi test anche a Padova: la firma di Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - È stato firmato ieri il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Lo rende noto il Viminale, ricordando che il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: assieme a Padova, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La sperimentazione sarà affidata alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza.Trenta i dispositivi da acquistare, per ora. La fase sperimentale seguirà un disciplinare che un apposito gruppo interforze sta mettendo a punto e sulla base del quale saranno formati le donne e gli uomini delle forze dell'ordine coinvolti nella prima fase di utilizzo.