Tartaruga in libera uscita in mezzo alla strada: la salvano i carabinieri

PADOVA - Tartaruga tratta "in arresto", pardon "in sicurezza", dai carabinieri. È accaduto stamane, alle 12.30, in via Confalonieri a Padova. Un equipaggio del Radiomobile della compagnia carabinieri patavina si accorgeva che sull'asfalto camminava una grossa tartaruga. Che stava per essere investita dalle auto.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Tartaruga marina salvata ai Murazzi dai volontari della Protezione... JESOLO Tartaruga sceglie Jesolo e depone 82 uova in spiaggia nella notte

I militari sono così intervenuti salvando l'esemplare di testuggine di terra che si era concesso di uscire dalla proprietà in cui vive, per fare due passi in libera uscita, e si trovava nella strada attigua a via Campioni dove risiede il proprietario, Martino Salmaso, che ha ringraziato i militari per lo scampato pericolo del suo placido e serafico rettile da giardino.