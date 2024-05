​C'è il Giro d'Italia a Padova, strade vietate e scuole chiuse in anticipo

NOVENTA (PADOVA) - Anche le strade della cintura padovana si vestono di rosa per accogliere il passaggio del Giro d'Italia.

Giovedì sarà il grande giorno della 18. tappa nella provincia di Padova con gran finale in Prato della Valle. Tra i comuni interessati al transito dei "girini" c'è Noventa Padovana.

«Arrivando dal territorio di Stra (Venezia) - spiega il sindaco Marcello Bano - i ciclisti percorreranno via Oltrebrenta, attraverseranno il ponte sul fiume Brenta, svolteranno a sinistra e attraverseranno il ponte sul Piovego, per poi dirigersi verso il centro abitato di Vigonovo. La gara prevede la chiusura della strada percorsa dai ciclisti almeno due ore prima del loro effettivo passaggio, per consentire alla carovana che precede gli atleti di transitare con tutti i mezzi e per garantire il regolare passaggio della corsa». Scendendo nello specifico prosegue: «Sulla base del cronoprogramma si prevede che gli atleti transiteranno sul territorio di Noventa verso le 16,30. Sarà quindi adottata un'ordinanza di chiusura delle strade interessate, come richiesto dalla direzione di gara, a partire dalle 14 fino alle 17».



A seguito di quanto discusso al tavolo tecnico della Prefettura di Padova, si prevede per giovedì la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi per l'infanzia a partire dalle 12. Si sottolinea, infine, che anche le strade dei territori confinanti dei comuni di Stra, Vigonovo e Saonara saranno percorsi dal Giro e pertanto la viabilità ordinaria subità importanti modifiche. A Saonara il blocco della viabilità interesserà via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Cadicetto (Vigonovo) e via Roma, via XXIII Aprile nel tratto compreso tra via Roma e via Frassanedo, via Roma, tra via Vittorio Emanuele e via XXIII Aprile e via Ponte San Nicolò che ricade sotto il comune di Legnaro.