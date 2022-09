PADOVA - Antonellina Miorelli ed Emiliano Casalli, i due padovani che l'anno scorso hanno conquistato il titolo di campioni europei di tango de pista, sono in partenza per l'Argentina dove sabato 17 settembre si misureranno con una quarantina di coppie provenienti da tutto il mondo nell'edizione 2022 del Tango Buenos Aires Festival Y Mundial. Si tratta della più prestigiosa manifestazione internazionale di tango argentino, quella che i tangueri considerano un vero e proprio campionato del mondo. Infatti vi si accede solo dopo aver superato una serie di competizioni - che comprendono i campionati nazionali e continentali - articolate su due specialità: il tango de pista e il tango escenario. I vincitori dei vari campionati nazionali, di quello europeo oltre che asiatico ed americano, hanno accesso diretto a semifinali e finali del Mundial nella capitale argentina.

Ballano da quasi 20 anni

Miorelli e Casalli ballano ed insegnano da moltissimi anni, collaborando con varie associazioni ed artisti su tutto il territorio nazionale ed estero.

«Noi siamo coppia nel tango da 19 anni e il nostro percorso nel ballo non si è mai fermato, nello studio, nella ricerca continua e nella conoscenza degli innumerevoli aspetti che rendono unica questa danza popolare. La tecnica e lo studio sono fondamentali, però ad un certo punto si apre un altro orizzonte che riguarda la connessione e l'intesa nelle dinamiche del movimento in coppia; questa fusione rende la coppia di ballo unica».

Un coppia anche nella vita

I due sono una coppia anche nella vita, non solo nel tango. «Una sorta di stato emotivo ci trasporta con la musica e per questo abbiamo sempre scelto di non coreografare le nostre performance, altrimenti ci saremmo dedicati al tango escenario».

A Buenos Aires dovranno confrontarsi con i migliori al mondo, nella patria del tango; vanno per competere, ma non sembrano ossessionati dal desiderio di vincere. Questo desiderio c'è, com'è naturale che sia, però è coltivato senza ostentazione. «Noi andiamo per ballare e farlo al meglio; solo così potrà emergere il carattere unico e distintivo che ci contraddistingue come coppia di ballerini. La nostra aspettativa perciò è di vivere appieno il piacere che questo ballo ci regala ogni volta che ci abbracciamo. Tutto quello che verrà in più sarà un regalo alla nostra prestazione».

Gli amici e gli allievi della coppia, ma anche i semplici appassionati, potranno seguire in diretta streaming tutte le loro esibizioni sui vari social, ma anche sul sito internet del governo argentino. I due rientreranno in Italia il 23 settembre, e già dal 26 riprenderanno i loro corsi di tango a Padova ed in altre sedi (sito internet www.aetango.com).