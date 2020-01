Code in tangenziale a Padova: auto in fila per colpa di un tamponamento

PADOVA - Forti disagi alla circolazione e lunghe code si sono registrate martedì mattina a partire dalle 8 lungo la tangenziale corso Boston. A causarle sarebbe stato un tamponamento tra veicoli all'altezza dell'immissione in zona Mandria, in direzione dello svincolo Padova Sud e Albignasego.



Non risultano feriti ma le ripercussioni sul traffico dell'ora di punta mattutina sono state pesanti. Lunghissimi tratti di coda si sono riscontrati fino a corso Australia nella zona ovest del capoluogo, all'altezza dell'uscita 4 a Brusegana. Solo da metà mattinata in poi il traffico ha cominciato a defluire.