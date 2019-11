© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Incidente questa mattina, 26 novembre, in tangenziale a Padova. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9.30 e ha coinvolto due mezzi pesanti. Un camion si è ribaltato, due persone ferite in modo lieve: gravi ripercussioni sul traffico. L'incidente si è verificato nel tratto di Pontevigodarzere in direzione Limena e stadio Euganeo.