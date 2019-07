Cede l'asfalto nel cantiere di via Vigonovese, caos per la tangenziale chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Questa mattina traffico completamente in tilt nelle tangenziali di Padova e nella bretella che unisce la A13 alla A4. C'è stato un cedimento dell'asfalto nel cantiere che sta lavorando in via Vigonovese che ha causato la chiusura della carreggiata sud della tangenziale. E' successo all'ora di punta e questo ha mandato in tilt l'intera viabilità di Padova con code e rallentamenti.