Tangenti sui permessi di soggiorno; 5 anni all'ex sovrintendente capo

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - La mente del sistema corrotto dei permessi di soggiorno ai cinesi ottenuti in cambio di mazzette è stata condannata. Ieri mattina il Gup, in rito abbreviato, ha inflitto cinque anni e sei mesi all'ex sovrintendente capo della polizia Renzo Dalla Costa, 51 anni di Campo San Martino difeso dall'avvocato Giovani Chiello. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, aveva chiesto una condanna a sei anni. Ma i guai per quello che veniva chiamato La Volpe non sono ancora terminati. Infatti è finito...