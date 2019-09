Tangenti alle Terme, altre 4 condanne per i Guerrato e 2 manager

PADOVA - Altre 4 condanne nei confronti di altrettanti imprenditori sono state inflitte oggi dal tribunale di Padova per vari reati (induzione indebita a promettere utilità e corruzione) nell'ambito delle cosiddette «tangenti alle terme» che avevano coinvolto l'ex sindaco di Abano, Luca Claudio.



Il collegio del tribun

Luciano e Saverio Guerrato (padre e figlio), a 2 anni Ermanno Pegoraro, consigliere con delega ai lavori pubblici, e a 10 mesi Giuseppe Biava, titolare della società Aesys di Bergamo. Stando alle accuse del pm Federica Baccaglini, i Guerrato avrebbero ottenuto un appalto da 15 milioni di euro per gli impianti di illuminazione del Comune di Montegrotto Terme in cambio di 120 mila euro versati a Claudio e al sindaco di Montegrotto Terme, Massimo Bordin. La Ayes invece aveva avuto contatti con il settore tecnico del Comune aponense per l'aggiudicazione di lavori, sempre di illuminazione.



Gli enti pubblici costituitisi nel processo dovranno essere risarciti con una causa civile. Intanto il collegio ha però stabilito i risarcimenti immediatamente esecutivi: Biava dovrà anticipare al comune di Abano Terme 20 mila euro, e Pegoraro dovrà concedere 700 euro di anticipo sulla sentenza civile. Luciano e Saverio Guerrato dovranno invece anticipare 80 mila euro di risarcimento al Comune di Montegrotto Terme. «Si tratta di una grande vittoria per il Comune - è il commento del sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello - che grazie al lavoro dei propri legali dello studio De Benetti è riuscito a dimostrare l'illiceità di un appalto al di là delle apparenti regolarità formali. Il Comune agirà ora in sede civile per la quantificazione dei danni».



LA DIFESA - «La sentenza del Tribunale di Padova emessa nei confronti di Luciano e Saverio Guerrato non dà conto di quanto emerso nel processo, e in particolare della assoluta regolarità della gara bandita dal Comune di Montegrotto Terme, che è risultata provata con certezza» sostiene in una nota l'avv. Fabio Pinelli, difensore dei due imprenditori condannati oggi. «Singolare, peraltro - prosegue Pinelli - che il Tribunale non abbia tenuto conto delle molteplici pronunce precedenti, che hanno descritto Luca Claudio autore non di corruzioni in accordo con gli imprenditori ma di concussioni in loro danno. L'appello saprà dare ragione - conclude - di queste evidenze».

ale di Padova ha condannato a 4 anni gli imprenditori rodigini