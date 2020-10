​Tamponi, dove farli: i tre punti a Cittadella Camposampiero e Villa del Conte

L'Ulss 6 Euganea in Alta Padovana ha allestito un nuovo punto tamponi, baricentrico rispetto ai due di Cittadella e Camposampiero. Da domani, lunedì 26 ottobre, verrà aperto un terzo punto tamponi nel comune di Villa del Conte, tensostruttura riscaldata e con ampio parcheggio.

Tamponi, dove farli

Questa nuova sede risponde alla richiesta di tamponi per la ricerca del Covid 19: nell'ultima settimana infatti tra Cittadella e Camposampiero sono stati eseguiti mediamente 800 tamponi al giorno. Il nuovo punto tamponi sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, prevede fino a 5 linee di lavoro in contemporanea e l'orario potrà essere ulteriormente esteso in base alle necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA