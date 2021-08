CAMPODARSEGO - Avrebbero ripetutamente provato ad estorcere del denaro ad un parrucchiere e poi, per sfuggire ai carabinieri, provocato un incidente stradale mandando una donna all'ospedale con 40 giorni di prognosi. Due fidanzati 21enni, entrambi nomadi, non sono però riusciti a farla franca. Sono stati individuati e riconosciuti dalle due vittime, oltre che da un testimone che per un po' aveva provato a seguirli. Sulla scorta delle indagini...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati