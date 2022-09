Bimbo di 5 anni gioca con il tablet, il dispositivo gli scoppia tra le mani: finisce in ospedale

PADOVA - Il tablet è scoppiato in mano a un bambino di 5 anni. È accaduto poco prima di mezzogiorno di oggi, 25 settembre. Il bimbo stava giocando con il tablet quando il dispositivo è letteralmente scoppiato e ha rilasciato del fumo. I genitori, spaventati, hanno chiamato il 118 e in via Tre Garofani a Padova sono arrivati anche i vigili del fuoco.

La casa è stata arieggiata e i pompieri si sono assicurati che dal tablet non uscissero scintille pericolose. Il bimbo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti ed è stato dimesso intorno alle 16. La polizia di Stato ha acquisito il dispositivo in questione per ulteriori verifiche.