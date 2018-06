Seguì, picchiò e derubò una tabaccaia: incastrato da un calzino

PADOVA - È stato "incastrato" da un calzino e dalla prova del Dna un 44enne bassanese arrestato dai carabinieri per rapina aggravata in concorso. A finire in manette è stato Aramis Floriani, residente a Bassano. I fatti risalgono alla sera del 9 dicembre 2017, ad Albignasego (Padova). Quella sera due uomini avevano seguito fin sotto casa una tabaccaia che aveva appena chiuso il suo negozio e, mentre stava aspettando l'apertura del cancello automatico del garare, uno dei due rapinatori l'aveva trascinata fuori dall'auto, cercando di strapparle la borsa che teneva a tracolla. La tabaccaia si era difesa ed era riuscita a sfilare uno dei calzini che il rapinatore aveva sulle mani per evitare di lasciare impronte digitali. Era stata però colpita con pugni al volto e immobilizzata, con l'aiuto di un complice del primo malvivente. I due le avevano strappato la borsa con l'incasso di 4500 euro. Le indagini, condotte dal pm Benedetto Roberti, hanno permesso di risalire all'identità di uno dei rapinatori, grazie anche alle tracce biologiche sul calzino analizzate dai Ris di Parma. Floriani si trova ora in carcere a Vicenza.

