I T-Red fanno paura: 28 multe al giorno, tremila già pagate

PADOVA - Uno dice: 28 multe al giorno di media da parte dei famigerati t-red. Siccome sono undici, in corrispondenza di altrettanti incroci pericolosi fa 2,5 per ogni apparecchio. Dunque famigerati e temuti, perchè anche se su scala mensile le multe sono in linea teorica 832, la realtà dei fatti è che la media in questi mesi è scesa e ci sono dei giorni in cui qualche impianto fa una multa al giorno.IL DETERRENTE«Gli automobilisti sono diventati molto sensibili, era quello che volevamo» dice il commissario Ivano Bodo