Chiuso per lavori lo svincolo per Bologna: traffico deviato su Padova est fino alle 6

Per lavori di ripristino della sede stradale allo svincolo per la A13, la concessionaria CAV comunica che questa sera dalle ore 21.30 alle 6.00 di domani mattina, 31 agosto, verrà effettuata la chiusura del ramo di svincolo che dalla carreggiata ovest (direzione Milano) della A4 immette in carreggiata sud della A13 (direzione Bologna). Il traffico verrà deviato presso la stazione autostradale di Padova est.In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure, gli automobilisti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.