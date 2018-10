Reazione chimica nel laboratorio: sversamento di prodotto, scatta l'allarme /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEOLO - Intervento dei vigili del fuoco alle 23 del primo ottobre in via Volta, a Teolo, all’interno di unnel laboratorio si era verificato lo sversamento di un preparato pronto per la lavorazione.I pompieri, intervenuti da Abano, sono statidopo che lo stesso era stato allertato dall’ingresso in funzione dell’allarme interno. li operatori indossati le apposite tute di protezione hanno raffreddato la cisterna e raccolto in appositi contenitori la schiuma sversata. Il raffreddamento dell’involucro ha interrotto la reazione in corso. Al vaglio dei tecnici. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.