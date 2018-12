Svastiche e scritte neonaziste sul centro culturale e politico Catai

PADOVA - Svastiche sulle pareti, croci celtiche a terra, porta sfondata e insulti, sono stati scoperti stamani al circolo politico Catai, a Padova, legato a "Potere al Popolo". Ad accorgersene alcuni attivisti del centro culturale, giunti in sede per sistemare le sale dopo un incontro avvenuto ieri sera, che hanno trovato la porta con la serratura rotta, assieme alle scritte e ai riferimenti neonazisti. La segnalazione è immediatamente giunta alla Digos che ha avviato le indagini. Non è la prima volta che il centro culturale, punto di riferimento per studenti, lavoratori e stranieri, subisce minacce: la notte tra il 4 e il 5 dicembre ignoti hanno dato fuoco a due locandine appese vicino all'entrata in cui erano pubblicizzate le attività del "Catai". Per venerdì 21 dicembre i titolari hanno organizzato un «aperitivo solidale» e un corteo antifascista in centro storico.

