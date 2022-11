Malore alla guida, finisce con il suv sulla gradinata del tribunale

PADOVA - Finisce con il suv contro... il tribunale. Un automobilista di 55 anni questa mattina, venerdì 4 novembre, in via Tommaseo ha perso il controllo del suo suv Merecedes mentre affrontava la rotatoria a quanto sembra per un leggero malore. Il fuoristrada è finito sui gradini del tribunale di Padova, arrestando la corsa contro il muro. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta.