Superenalotto, doppietta in Veneto: centrati due "5" da 21mila euro

PADOVA - Ancora una doppietta per il Veneto: nel concorso del SuperEnalotto di sabato 20 febbraio, infatti, si sono registrati due punti "5" dal valore di 21.972,01 euro ciascuno. La prima vincita è stata registrata presso la tabaccheria "Al Ponte" di via Roma 189 a Noventa Padovana, mentre la seconda è stata convalidata nel tabacchi di via Francesco Petrarca 6 a Este.

Intanto il Jackpot del SuperEnalotto è arrivato a quota 111,5 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.

