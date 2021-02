Superenalotto, centrati due "5" da oltre 33mila euro ciascuno: jackpot a 109 milioni di euro

Il Veneto festeggia una doppia vincita nel concorso del SuperEnalotto di ieri, martedì 16 febbraio.

Due fortunati giocatori hanno centrato il "5" portando a casa 33.127,34 euro a testa. La prima vincita, riporta Agipronews, è stata convalidata presso la tabaccheria Righetto di via Del Santo 114, a Limena, in provincia di Padova, mentre la seconda è stata registrata presso la tabaccheria di via Marconi 10A di San Bonifacio, in provincia di Verona.

Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando i 109 milioni di euro che saranno in palio domani, giovedì 18 febbraio.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.

