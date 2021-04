SuperEnalotto, colpo di fortuna a una tabaccheria di via Facciolati: centrato un 5 da 50mila euro

Il SuperEnalotto si ferma ancora una volta in Veneto: nel concorso di sabato 10 aprile, infatti, è stato centrato un “5” da 50.056,83 euro. La giocata vincente è stata realizzata nel tabacchi di via Jacopo Facciolati 164A a Padova.



Il Jackpot, intanto, continua a crescere toccando quota 136,1 milioni che saranno in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.