Superenalotto, con un "5" vince 25.000 euro in tabaccheria

PADOVA - Il Veneto continua a sorridere grazie alle estrazioni del SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 3 ottobre è stato realizzato a Selvazzano Dentro, un "5" da 25.493,30 euro. La giocata vincente è stata convalidata alla Cartoleria Tabaccheria, in via Scapacchiò 65. Il Jackpot nel frattempo non ferma la sua ascesa e domani metterà in palio 47,7 milioni di euro.



L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto, riferisce Agipronews, il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle. Ultimo aggiornamento: 13:01