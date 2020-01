ROVOLON (PADOVA) - SuperEnalotto, vincita di 62.642,30 euro, realizzata centrando un 5 martedì 14 gennaio, presso il punto vendita Sisal Banco Lotto a Rovolon, in via del Commercio, 2.



Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 528.709 vincite. Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di giovedì 16 gennaio ben 61.500.000,00 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA