SuperEnalotto, a Padova centrato un “5” da oltre 26 mila euro, altre 2 vincite nel Veronese e una a Montebelluna

Il Veneto va a segno grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 14 maggio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 26.755 euro. La giocata vincente è stata registrata nella ricevitoria di via Pontevigodarzese 56 a Padova. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 205 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione.

Nel Veronese

Nel concorso del 14 maggio sono state centrate altre 3 vincite per un totale di 54.900 euro. La prima, da 27.000 euro, è arrivata a Gazzo Veronese, in provincia di Verona, dove è stato centrato un terno secco sulla ruota di Venezia.

Altro premio assegnato in Veneto arriva a Negrar, in provincia di Verona, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 13.800 euro.

C'è poi la vincita di un giocatore a Montebelluna, in provincia di Treviso, con un gruzzolo pari a 14.500 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,5 milioni di euro, per un totale di quasi 379 milioni da inizio anno.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.