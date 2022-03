SuperEnalotto, bel colpo ad Abano Terme: centrato un 5 da 49mila euro

ABANO TERME (PADOVA) - Il Veneto torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 26 marzo come riporta Agipronews, è stato centrato un 5 del valore di 49.582,14 euro. La giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Strada Romana 36 ad Abano Terme, in provincia di Padova.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 179,1 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.