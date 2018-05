Sfiorato il Jackpot al SuperEnalotto: vinti 55mila euro a Saccolongo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACCOLONGO -soloper un giocatore del SuperEnalotto di, in provincia di Padova, che grazie a un 5 porta a casa oltre: la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al, di via Roma 96. Il Jackpot, nel frattempo, vola 33,5 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Veneto sono stati centrati i due Jackpot del 2017, l'1 agosto con 78 milioni finiti a Caorle (Venezia) e il 25 febbraio con 93 milioni a Mestrino, ancora in provincia di Padova.