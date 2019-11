Caporetto, Padova e l'Egitto: festa per i 106 anni di suor Rita

di Gabriele Pipia

PADOVA «Io sono pronta. Quando il Signore vorrà...». Mangiando la torta, davanti a quelle tre candeline bianche che indicano la sua meravigliosa età, suor Rita sorride e allarga le braccia. Gli anni passano e lei, ancora lucida e arzilla, vive in pace con se stessa. «Sto bene e sono contornata da persone che mi vogliono bene» racconta riavvolgendo il lungo nastro della propria vita. Rita Guidolin, 106 compiuti domenica e celebrati con due grandi feste (una organizzata dalle religiose, l'altra con venti nipoti e pronipoti) è la suora-viaggiatrice considerata un esempio da chiunque le sta accanto.Nata a Galliera in località Gallio il 24 novembre 1913, un anno prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale, a quattro anni rischia di morire per una malattia come già capitato alla sorellina. E qui c'è il primo capitolo di questa storia meravigliosa. «Il papà Antonio di ritorno dal fronte di Caporetto, disperato ma molto devoto, chiede la grazia alla Vergine nella chiesetta del borgo - racconta ora il nipote Damiano -. Al ritorno trova la bimba guarita e vivace come sempre».